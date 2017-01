PH preparado na sa ASEAN 2017

Handang-handa na ayon sa Palasyo ng Mala­kanyang ang gobyerno sa opisyal na pagbubukas ngayong araw sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2017 sa SMX, Davao City kung saan host ang Pilipinas.

Binigyang-diin ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar na preparadong-preparado na ang lahat para sa pormal na pagsisimula ng ASEAN 2017 sa Pilipinas.

Dadalo ang lahat ng gabinete at mga miyembro ng diplomatic corps sa okasyong pangangasiwaan ng bansa.

“Malaking event, kasi 50th anniversary, golden anniversary ng ASEAN. Tapos marami ring inaasahang tatalakayin halimbawa na lamang iyong panuntunan dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, so lahat ay nakatutok diyan sa isyu na iyan eh. Kung ano iyong gagawin, kung ano iyong mga rules and regulation na napag-usapan during the last ASEAN Summit sa Laos. Kasi iyon naman talaga ang pinush (itinulak) ng Singapore at Malaysia at iba pang bansa sa ASEAN,” ani Andanar.

Sinabi pa ni Andanar na ang PCO sa ilalim ng kanyang pamumuno ay handa na para sa tatlong major events ng ASEAN sa taong ito.

Kabilang sa malala­king pagtitipon ang Minis­terial meeting sa Abril na susunduan ng pulong ng head of states na miyembro ng ASEAN sa Agosto, gayundin sa buwan ng Nobyembre na dadaluhan ng mga lider mula sa Estados Unidos, China, Canada, Australia, Japan at Russia.