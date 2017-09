PH, Indonesia, Malaysia full-force na vs ISIS

Inihayag kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na niluluto niya ang isang miting sa mga lider ng Indonesia at Malaysia upang mapagkasunduan ang malalim na kooperasyon sa pakiki­paglaban sa terorismo sa rehiyon.

Sinabi pa ni Pangulong Duterte sa isang ambush interview sa Davao City nitong Linggo na handa rin siya na buksan ang border ng bansa sa security forces ng Indonesia at Malaysia na tumutugis sa teroristang pumasok sa teritoryo ng bansa.

“I don’t know how fast but I have to talk to Pre­sident (Joko) Widodo. We have agreed that we will talk, the three of us, si (Prime Minister) Najib sa Malaysia,” paglalahad ng Pangulo.

“In all probability, it will be a joint, parang task force. And I will open my borders to the Malaysian authorities and Indonesian authorities and I will be given an access,” paliwanag pa niya.

“Kung may hinahabol kami, tapos sabihin na wala nang panahon, tirahin mo nalang diyan. Even if it’s a Filipino, tirahin mo na. Or Indonesian dito, banatan mo,” wika ng Pangulo.

Ayon sa Pangulo, nagpupulasan na sa Syria at Iraq ang mga miyembro ng ISIS at ang Pilipinas ang isa sa tinakbuhan nila kung kaya’t hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang bakbakan ng puwersa ng gobyerno sa mga tero­rista.