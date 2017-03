PH ‘di hahayaang maipit sa US-China conflict

Siniguro ng Malacañang na hindi haha­yaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na maipit ang Pilipinas sa nangyayaring sigalot sa US at China.

“Be that as it may, the President will not allow that as he said in numerous occasions that he does not want the Philippines to be caught in the middle of a conflict between the United States and China,” paliwanag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella nang hingan ng reaksyon hinggil sa sinasabing presensiya ng Chinese vessels sa Benham Rise na nagmo-monitor sa US submarines sa nasabing lugar.

Gayunman ay nilinaw ni Abella na wala pa namang natatanggap na impormasyon ang Malacañang patungkol sa isyu.

“We have not heard of such information,” giit ni Abella.