PH ambassador to US hindi feel ni Duterte

By Aries Cano

Hindi umano “feel” ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsugo ng ambassador sa Amerika.

“Ang US wala tayong ambassador, walang ambassador pupunta doon. Hanggang wala tayong ambassador sa States, I don’t feel like sending one,” paha­yag ni PDu30 nang magtalumpati sa dinaluhang ika-38 National Convention ng Philippine Association of Water Districts na ginanap sa SMX Convention Center sa Davao City kahapon ng hapon.

Matatandaan na noong Agosto 2016 ay nauna nang binanggit ng Pangulo na ang kanyang chief protocol officer na si Marciano Paynor ang ipupuwesto bilang PH Ambassador sa Estados Unidos.

Gayunpaman, wala namang inilabas na appointment papers patungkol dito.

Sa naturang talumpati ay binanggit din ni Duterte kung paano tinuligsa sa ilalim ng administrasyon ni dating US President Barack Obama ang kampanya ng gobyerno ng Pilipinas laban sa iligal na droga.

Pero bumawi naman ito at ipinuntong nagpahayag ng suporta si incumbent US President Donald Trump sa kanyang anti-illegal drugs campaign.