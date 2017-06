Petron, Generika balyahan sa No. 2

Mga laro ngayon (FilOil Flying V Centre)

3:00 p.m. — Petron vs. Generika-Ayala

5:00 p.m. — F2 Logistics vs. Cherrylume

7:00 p.m. — Sta. Lucia vs. Cocolife

Magpapang-abot ang Petron at Generika-Ayala ngayong araw para makisawsaw sa second spot sa Pool C ng Philippine Superliga All-Filipino Conference sa FilOil Flying V sa San Juan.

Sa tig 2-1 records, magbabanatan ang Blaze Spikers at Lifesavers sa unang sultada, aakbayan ng winner ang Cignal na 3-1 karta sa second round.

Solo sa unahan ang Foton na malinis pa rin sa apat na salang.

Muling huhugot ng puwersa ang Generika kay national team member Gen Casugod para makuha ang pangatlong panalo at makapuwesto ng maganda sa quarterfinals.

Sa huling panalo ng Lifesavers sa first round, kumana si 6-foot-1 spiker Casugod ng 11 points mula sa eight kills, two blocks at service ace.

Masaya si Generika-Ayala head coach Francis Vicente sa nilaro ng kanyang bataan.

“Sabi ko sa kanila, hangga’t maaari impre­sibo ang panalo namin,” ani Vicente.

Ibabangga ng Blaze Spikers sina national team skipper Mika Reyes, Bernadeth Pons, Carmela Tunay, Cherry Rondina at Frances Molina.

Magtatapat sa panga­lawang laro ang defending champion F2 Logistics at Cherrylume, sa main game ang Sta. Lucia at Cocolife.