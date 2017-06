Petisyon vs ML dedesisyunan sa Hulyo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Magpapalabas umano ng desisyon ang Supreme Court (SC) kaugnay sa mga inihain na petisyon kontra sa deklarasyon ng Martial Law ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ­bago mag-Hulyo 5.

Sa ginanap na press briefing ni SC Spokesman Theodore Te, pinagsumite rin ng kani-kanilang memorandum hanggang sa Hunyo 19 ganap na alas-dos ng hapon ang mga petisyuner­ at respondent.

Tinapos na rin ng SC kahapon ang tatlong araw na oral argument.

Nagkaroon din ng presentasyon sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff at Martial Law Administrator Eduardo Año sa harap ng mga Mahistrado kaugnay sa pa­ngangailangan ng Martial Law sa Mindanao.

Kabilang din sa humarap sa SC conference sina Solicitor General Jose Calida, Albay Rep. Edcel Lagman at iba pang abogado ng mga petisyuner.

Patuloy na magkakaroon ng diskusyon ang dalawang opisyal pero ito ay gagawin sa pamamagitan ng isang “executive session” sa paniniwalang hindi dapat malaman ng publiko ang ilang sensitibong impormasyon.­