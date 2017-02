PERSONAL VENDETTA NI PDU30 — DE LIMA

Paghihigante pa rin umano ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya ang tuluyan nang pagsasampa ng mga kaso sa korte para na rin sa kanyang pagkakakulong.

Ito pa rin ang iginiit­ kahapon ni Senadora Leila­ De Lima, ngunit hindi umano ito dahilan para siya’y manahimik, sa halip ay patuloy umano siyang lalaban hangga’t kaya niya.

“For as long as I can, I will continue to fight. They cannot silence me,” ayon sa senadora kasabay ng paninidigan ng kanyang pagiging inosente sa mga kasong isinampa sa kanya.

Giit pa ng senadora, malinaw na bahagi lamang ito umano ng “personal vendetta” ng Pa­ngulo laban sa kanya dahil sa kanyang pagiging ­pangunahing kritiko laban sa mga polisiya nito.

“Personal vendetta of the President. There’s no other reason because I’m innocent and not at all involved in the drug trade. So these are all trumped-up charges,” ayon pa kay De Lima.

Kahapon nakiisa ang senadora sa libu-libong lumahok sa “Walk for Life” kasama ang mga pari, madre, lay people at ibang pang sektor na tumututol sa sinasabing umiiral na extrajudicial killings sa bansa at sa itinutulak na muling pagpataw ng parusang kamatayan.

Kamakalawa, isinampa na ng Department of Justice (DOJ) ang tatlong magkakahiwalay na drug-related cases laban sa senadora sa Muntinlupa Regional Trial Court.