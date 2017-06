‘PERSON OF INTEREST’ SA RW DINAMPOT

Isang Pinoy ang hawak ngayon ng mga awtoridad at itinuturing na “person of interest” sa nangyaring insidente sa Resorts World (RW) Manila na naging dahilan ng pagkamatay ng 38 katao at 78 naman ang sugatan.

Ayon kay Southern Police District (SPD) Director Chief Supt. Tomas Apolinario, sa nga­yon ay may hawak na silang ‘person of interest’, na isang Pinoy. Pansa­mantala munang hindi nila pinabanggit ang pa­ngalan nito habang hindi pa tapos ang interogasyon.

Pahayag pa ni Apolinario, base sa Official Receipt at Certificate of Registration (OR/CR) na nakuha sa sasakyan na ginamit umano ng suspek ay natukoy ang Pinoy na may-ari ng sasakyan at iniimbestigahan pa ito ngayon.

“Hawak na namin ngayon ‘yun isang lalaki­ na isang Pinoy, sinasabi niyang hindi niya kilala­ ‘yun suspect.

Sa nga­yon sumasailalim pa rin sa masusing interogasyon itong Pinoy na ito at bubusisiin pa rin namin ang mga CCTV ng Resorts World kung itong Pinoy na ito ay makikita posibleng kasama niya itong suspect nang maganap ang insidente.

Pero ito ay sinasantabi pa rin namin ito at hindi pa namin siya itinuturing o sinasabing suspect din siya,” dagdag pa ni Apolinario.

Patuloy namang sinu­suri ng mga tauhan ng Scene of the Crime Ope­ratives (SOCO) ng SPD ang 38 namatay sa naganap na insidente.

Dinala sa dalawang Funeral homes ang mga biktima sa Rizal Funeral Homes at Veronica Funeral Homes na kapwa matatagpuan sa Libertad Pasay City.

Ayon kay Carlos Cabrera, Director ng Rizal Funeral Homes, nasa 10 bangkay na ang dinala sa kanila at hanggang sa ngayon ay wala pang pagkakilanlan ang mga ito.

Habang sa Veronica ay nasa pitong bangkay na ang nadala kabilang na rito ang suspect na ­sinasabing nagpakamatay habang ang isa naman ay isang Korean national.

Dinagsa naman ng mga kaanak ang dalawang punerarya para hanapin ang kanilang mga kaanak.

Nanawagan naman si Apolinario, sa mga kaanak ng mga biktima, na puwede silang makipag-­ugnayan sa tanggapan ng Pasay City Police para mahanap ang kanilang nasawing mahal sa buhay.