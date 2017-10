Permit to carry suspindido sa Nov 1

Suspendido na ang permit to carry firearms outside of residence sa buong Metro Manila at buong Region 3 simula sa November 1 hanggang 15.

Ayon kay NCRPO chief Director Oscar Albayalde, sinuspinde na ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa ang permit to carry firearms outside of residence bilang bahagi ng seguridad sa gaganaping ASEAN Summit.

Sinabi ni Albayalde na patuloy din ang intelligence monitoring ng PNP para matiyak na walang manggugulo sa mga aktibidad sa ASEAN.

Napag-alaman na base sa mga nakalap na impormasyon, may ilang grupo na nagre recruit ng mga tao para sumama sa gagawing kilos protesta ng ilang militante.

“May information po kaming tinatanggap na may mga grupong nagre recruit ng mga sasama sa kilos protesta pero alerto po anh mga pulis katuwang ang mga sundalo kaya tiyak pong wala namang magaganap na hindi kanais nais habang idinaraos ang ASEAN Summit,” pahayag ni Albayalde.

Pero tiniyak naman ni Albayalde na walang dapat na ikabahala ang publiko dahil naka alerto ang mga pulis at mga sundalo hindi lamang sa NCR at Region 3 kungdi maging sa iba pang panig ng bansa.