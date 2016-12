Maaari na ngayong pag-ipunan ng mga Pilipino ang kanilang retirement sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Perso­nal Equity Retirement Account (PERA), ang kauna-unahang voluntary retirement account na may tax incentives sa bansa.

Ang PERA ay inilunsad kamakailan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), walong taon matapos maisabatas ang Republic Act 9505 o ang PERA Act of 2008.

“Marami sa ating mga Pilipino ang hindi nakaugaliang mag-ipon o mag-invest. It’s best to start sa­ving early on, and the PERA law gives Filipinos an incentive to do so.

Kaya sa mga may natanggap na extra na bonus ngayong Pasko, pumunta na sa bangko at mag-apply ng PERA,” ani Sen. Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara, na kongresista pa ng Aurora nang maisabatas ang PERA Act.

Hangad ng PERA na palaguin ang savings mobilization at capital market development upang makatulong na rin sa fiscal sustainability ng bansa.

Sa mga isinagawang pag-aaral ng BSP, umabot lang sa 10.8% ng mga Pinoy ang nag-iipon para sa kanilang pagretiro o pagtanda.

“We’re happy that the BSP finally launched this investment tool that will help and encourage Fili­pinos save up for their sunset years or for emergency medical situations,” ayon kay Angara.

“It’s open to all working Filipinos — in the government, private sector, self-employed and professio­nals, and even our kababa­yan abroad,” ani Angara.

Ang sinumang nag-invest ng P100,000 ay kuwa­lipikado sa P5,000 income tax credit na ibabawas sa binabayarang income tax kada taon.