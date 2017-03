PEPING VS MON UMIINIT

Umiinit ang ‘sagupaan’ sa pagitan nina POC president Jose ‘Peping’ Cojuangco at PBA legend at ngayo’y PSC Commissioner Ramon ‘Mon’ Fernandez, nang buweltahan kahapon ng misis ng komisyu­ner ang POC prexy.

Matatandaang nitong Martes ay tinira ni Cojuangco­ si Fernandez na isa umanong ‘game-fixer’ noong ­naglalaro pa ito sa Asia’s First Play-for-Pay league.

Ayon kay Karla Kintanar-Fernandez, ang mga ­pahayag ni Cojuangco laban sa mister niya, kung isa-psychology ay sa mga taong wala talunan at ang mga binabanggit na isyu ay pinaglipasan na ng panahon para lang mahila pababa ang isang tao.

“Peping’s word against Mon Fernandez’s, in psychology, people who are beleaguered by present challenging issues always throw to the other side past events that could discredit the other. This is exactly­ what POC President Peping Cojuangco is resorting to,” ani Karla.

Hinirit niyang kalunus-lunos iyon kung paniniwalaan ang sariling pagsisinungaling ni Cojuangco na “nagbenta ng laro” si Mon, dahil aniya’y hindi patas na isyu iyon at nalinis na ni Fernandez ang pangalan niya sa nasabing bagay at sarado na rin ito.

Tinawagan ni Kintanar-Fernandez ang 13-year POC prexy na sagutin na lamang ang mga isyu sa kanya na mga kinabibilangan ng: 2005 P27-million unliquidated funds sa final notice na hindi pinayagan ng Commission on Audit noong isang taon at ang P38M misspent funds na wala pa ring maipakitang mga resibong ginasta ng POC para sa Asian Games Centennial Festival na unang tinakda ni Cojuangco noong 2013 pero 2014 na ginanap, at iba pa.

“What have you done of significance for our athletes since you sat as POC president since 2005? How come athletes secretly communicate to Comm. Mon expressing their discontent on the way you run the POC?

What have you contributed to Philippine sports to make us all proud and prouder of Philippine sports? How much have you gained financially all these years as POC President? How come you still want to hold office at an over-retireable age of 82?” patuloy ni Karla.

Giniit din niya bilang national athlete na naglaro para sa bansa, naka-gold medal si Comm. Fernandez sa 1972 Manila FIBA Asia Under-18 Championship at 1973 Manila FIBA Asia Men’s Championship 1973 bukod pa sa naka-silver sa 1990 Beijing Asian Games.

Samantalang sa PBA aniya’y, wagi ng 19 championships, nanalo ng 4-time MVP award at sinabihan din niya si Cojuangco na i-check ang Wikipedia para sa mahabang achievements ng kanyang esposo!

“Lastly, the more you do that to Mon, the more you are fueling up his passion to fight for our athletes and to fight for Philippine sports! LET’s GET IT ON!,” panapos ni Ms. Kintanar.

Si Commissioner Fernandez ay kasalukuyang nasa Japan kasama ang national judo team na nagsasanay roon.