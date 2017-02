People Power para sa taumbayan

Para sa ­taumbayan ang selebrasyon ng ­People Power.

Ayon ito kay Sen. Bam Aquino ­kaalinsunod na rin sa plano ng pamahalaan na gawing ­tahimik at simple lang ang selebrasyon ng ika-31 taong ani­bersaryo ng EDSA People Power 1 sa Sabado sa loob ng Camp Aguinaldo.

Ayon sa senador, ang paggunita ng ­People Power ay hindi pag-aari lamang ng isa at may kanya-­kanya umanong sariling paraan ng pagdi­riwang upang mapanati­ling buhay ang alaala nito.

“Ang celebration ng ­Pe­ople Power ay nasa taumbayan. Hindi iyan pag­ma­­may-ari ng isang tao o isang pamil­ya. That belongs to the people and it’s up to the people. Maraming iba’t ibang mga bagay kung paano maaaring ipagdiwang ng taumbayan ang okasyon,” ayon kay Aquino.

Gayunpaman, iginagalang umano niya ang pasya ng pamahalaan na magsagawa ng simpleng selebrasyon.

“I think government doing that move, it’s probably the best move for them at this point, considering that President Duterte is also not attending,” dagdag ng senador.