Pekeng tax stamps itinanggi ng local cigarette manufacturer

Umalma ang isang local cigarette manufacturer sa alegasyong gumagamit ito ng pekeng tax stamps sa kanilang operasyon.

Sa isang statement ng Mighty Corporation sinabi ng tagapagsalita nito na si Oscar Barrientos na walang iregularidad sa kanilang operasyon, sa katunayan ang kanilang kumpanya ang natata­nging may CCTV na namo-monitor ng Bureau of Internal Revenue (BIR).

“Our operation is transparent and closely monitored by revenue authorities from sourcing of raw materials to ma­nufacturing and withdra­wals of cigarettes. It’s also on records that MC has spearheaded the campaign all over the country against the proliferation of fake cigarettes ­using fake stamps,” pahayag ni Barrientos.

Ang paglilinaw ay ginawa ng kumpanya matapos lumabas sa isang pahayagan na iniimbestigahan umano ng BIR ang isang homegrown cigarette manufacturer na Mighty Corp. dahil sa paggamit ng pekeng tax stamps sa mga produkto nito.