Peace talks sa komunista wawakasan na!

Desidido na si Pangulong Rodrigo Duterte na tuldukan ang pakikipagnegosasyon sa mga makakaliwang grupo o mga rebeldeng komunista.

“Yes you’re right,” ang tugon ng Pangulo nang hingan ng reaksyon sa press conference kagabi sa Batasang Pambansa kung tuluyan na nitong wawakasan ang pakiki­pag-usap sa ‘left’.

Nauna rito ay iniha­yag ni Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation Address (SONA) na ang mga rebeldeng komunista ay itinuturing niyang enemies of the state.

“I used to be friends with the NDF (National Democratic Front of the Philippines). Times have changed because God placed me here. Bully daw ako. T******* pala kayo, talagang bully ako. P**** ina. Talagang bully ako especially to the enemies of the state,” paghahayag nito sa kanyang SONA.

Nagpahayag din ng himutok ang Pangulo sa pag-atake ng New People’s Army (NPA) sa tropa ng gobyerno.

“Pati ang pulis ko, araw-araw niyong ina-ambush… Pati ako papatayin. Convoy ko kasi iyon eh… Sabagay, malayo ako doon. Pero convoy ko ‘yun. Ginamitan ‘yun ng machine gun, kaya lang armorized… Ka­yong mga left, I will not talk to you. Why should I?” giit ni Duterte.