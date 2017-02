PDuterte dumepensa sa Charter Change

Ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isinusulong nitong pag-amyenda sa Konstitusyon.

Ito ay sa gitna ng pagkontra ng ilang kilalang personalidad na bumalangkas ng 1987 Constitution.

Binigyang-diin ng Pangulo na kinakailangan nang amyendahan ang Saligang Batas para makaagapay sa panahon at pangangailangan ng mga mamamayan.

“Iyung gumawa ng Constitution ni Cory, they (said they) will fight tooth and nail. They will never allow any amendment,” ayon sa talumpati ni Duterte sa isang okasyon sa North Cotabato kahapon.

Iginiit ng Pangulo na siya lamang sa mga kumandidato noong 2016 May elections ang nagbanggit ng problema sa kapayapaan sa Mindanao.

Naniniwala ang Pangulo na maaayos ang gusot na ito sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Konstitusyon.

“I’ve told you before, right at the start of the campaign, that I’m running because nobody on stage was talking about Mindanao. Kaya ako napasubo tumakbo because whenever they talk in public, they seem to forgot that the there is a civil war in Mindanao,” sabi pa ng Pangulo.

Ayon pa sa Pangulo isinusulong niya ang pede­ralismo dahil naniniwala siyang ito ang magbibigay kapayapaan sa Mindanao.