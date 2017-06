PDu30, VP Leni pangungunahan ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan

Pangungunahan nina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo ang selebrasyon ng ika-119 Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12, ngayong taon sa Rizal Park sa Lungsod ng Maynila.

Inihayag nina National Historical Commission of the Philippines (NHCP) chairman Rene Escalante at Executive Director Ludovico Badoy sa press briefing sa Malacañang kahapon na kinumpirma na ni VP Robredo ang pagdalo sa wreath-laying at flag-raising activities sa Luneta sa Lunes.

Ayon kay Escalante, imbitado si Robredo sa lahat ng mga aktibidad sa Araw ng Kalayaan.

Sisimulan ang okasyon bandang alas-otso ng umaga sa Rizal Park at kasunod nito ay magtutu­ngo sa Malacañang si Pangulong Duterte para pa­ngunahan naman ang tradisyunal na Vin ‘d honneur.

Samantala, ilang government officials at mga mambabatas naman ang naatasang manguna sa Independence Day celebrations sa iba’t ibang mga lugar.