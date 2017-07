PDu30 sa miners: ‘Yang ulo ninyo ang putulin ko!

Muling nagbitaw ng babala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maya­yamang tumitiba sa pagmimina lalo na sa mga sige lang nang sige pero walang pakialam sa perwisyong hatid nito sa kapaligiran.

Ayon kay Duterte, kinakailangan niyang resolbahin ang hindi pagkakaunawaan sa usapin ng pagmimina.

“I have to solve the mining impasse. Mining impasse, I’m warning the rich. Kasi ‘yung kay (special report ni Ted) Failon plus ‘yung kay Gina (Lopez), nakita ko talaga na destructive talaga.

Nakita mo ‘yung bukid na pagung-pagong na and I do not even see a single tree planted…and the devastation doon sa mga palayan, wala na, hindi na sila makapagtanim. ..” paliwanag ni Duterte sa ika-26 anibersaryo ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Camp Aguinaldo, Quezon City kahapon ng hapon.

“Kung gusto ninyo, kayong mga mayaman, bayaran ninyo sila sa perdition nila. So, if he has lost 100,000 hectare, tutal mayaman man ‘yang mi­ning, bayaran mo.

Tapos taniman mo ng kahoy, kaya ‘pag hindi ‘yan taniman ng kahoy, ‘yang ulo ninyo ang putulin ko ilagay ko sa…‘yan ang itanim ko doon,” giit ng Pangulo.