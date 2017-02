PDu30 SA DDS KADUDA-DUDA

Tahi-tahing kuwento lamang ang mga binitiwang pahayag ng retiradong si SPO3 Arthur Lascañas hinggil sa Davao Death Squad (DDS) at pagkaladkad kay Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings sa Davao City, ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo.

“Alam mo, unang-una, the President is a lawyer. Lawyers don’t do that. Hindi magagawa ng abogado iyan na kung may gagawin kang kalokahan, sasabihin mo ng direkta doon sa pinapagawan mo. So it’s an incredible story. Hindi kapani-paniwala.

Walang kredibilidad iyon,” pagbibigay-diin ni Panelo sa panayam ng media sa Malacañang kahapon kasunod ng pag­lutang ni Lascañas sa Senado.

Partikular na tinukoy ni Panelo ay ang bersyon ni Lascañas kung saan ay sinabi nitong direkta umano siyang inutusan ng Pangulo na noo’y Davao City Mayor na iligpit ang broadcaster na si Jun Pala.

“It’s a continuing fabrication of stories against alleged responsibility of the President on extrajudicial killings. Like self-confessed hitman Edgar Matobato, this (Lascañas) is also giving another false narration. If you will notice, he (Lascañas) was saying that three million was given to him by a Sonny Buenaventura, which means he has no direct links with the President, which means he has not talked with the President, which means he has not received anything from the President. So it’s hearsay,” ayon pa kay Panelo.

Sinabi pa ni Panelo na maaring nagkaroon ng bigat ang testimonya ni Lascañas kung may iba pang taong nagpapatotoo sa kanyang alegasyon sa Pangulo.

Lalong nababaon

Lalo umanong nabaon si Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings (EJK) na sini­mulan nito noong ma­yor pa siya sa Davao City sa pamamagitan ng DDS.

Ganito ang basa ng ilang kongresista matapos patotohanan ni dating DDS leader SPO3 Lascañas ang unang testimonya ni Matobato na ang Pa­ngulo ang utak ng mga patayan sa Davao City.

“The testimony of SPO3 Lascañas puts flesh to the alleged existence DDS which corroborated the earlier testimony of Matobato, and shows that the EJKs happening now which claimed thousands of drug suspects have the footprint of DDS style,” ani Magdalo party-list Rep. Gary Alejano.

Sa ngayon ay umaabot na sa 7,600 na ang napapapatay mula nang ilarga ni Duterte ang giyera laban sa ilegal na droga noong Hulyo 1, 2016 kung saan karamihan sa mga ito ay biktima ng EJK.

“Duterte has to be made accountable of these senseless killings and constitutional assault to rule of law and due process,” ani Alejano.

‘Di magagamit sa impeachment

Ngunit hindi maaa­ring ika-impeach ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panibagong rebelasyon ni SPO3 Lascañas na mayroong DDS sa Davao City at ang Pangulo na noon ay alkalde ng lungsod ang siyang nag-uutos ng pagpatay.

Mabigat man ang public confession ni Lascañas ay hindi umano ito magagamit para ma-impeach ang Pangulo dahil ang krimen ay nangyari noong ito ay alkalde pa, ani Angkla Rep. Joselito Manalo.

“You cannot impeach the President based on this revelation, its not related to his office.

The acts were committed before the Presidency,” ­ayon sa mambabatas.

Kung mai-impeach umano si Pangulong Duterte ay dapat ang mga krimen ay nangyari habang ito ay nakapwesto.