PDu30 nanlalamig na sa death penalty

Wala nang gana si Pangulong Rodrigo Duterte sa death penalty law na nais nilang maibalik dahil kahit maipasa ito sa Senado ay hindi na mangyayari ang kanyang ambisyon na makapag-bitay ng lima hanggang anim na death convict araw-araw.

Ito ang paniniwala ni House deputy minority leader Lito Atienza dahil kahit maipatupad ang death penalty sa susunod na taon ay walang mabibitay sa ilalim ng administrasyon ni Duterte.

Ayon sa mambabatas, karaniwang inaabot ng limang taon ang isang kaso sa korte kaya hindi na magagamit ni Duterte ang batas dahil limang taon na lang aniya ito sa kapangyarihan.

“Owing to lack of time, the President won’t get to have his show ­after all, so it seems that the administration is no ­longer keen on ­producing the show,” ayon pa sa mam­babatas.

Noong Marso ay pinagtibay ng 217 Congressmen ang ­nasabing panukala subalit ­hindi gumagalaw ito sa ­Senado dahil umaabot umano sa 13 Senador ay tutol na ­maibalik ang death penalty.