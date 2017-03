PDu30 nanguna sa inagurasyon sa ‘state of the art’ PTV-4

Pinangunahan ni ­Pangulong Rodrigo Duterte ang inagurasyon sa bagong gusali ng PTV-4 sa Baguio City.

Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar sa isa sa naging pakay ni Pangulong Duterte sa Baguio City kahapon.

Sinabi pa ni ­Andanar na ang pinasinayaang “state of the art” na gusali ng PTV-4 na nasa loob ng compound ng Philippine Information ­Agency (PIA)-CAR ay lalong mag­papalinaw at magpapalakas sa signal ng state-run government TV station sa Cordillera region at kalapit na mga rehiyon sa Northern Luzon.

Nagpasalamat ­naman si PTV-4 general ma­nager Dino Apolonio sa todong suporta na ibinuhos nina Pangulong Duterte at Sec. Andanar upang mapaganda at mapalakas ang government TV station.

Ayon kay Andanar, plano niyang matulad sa British Broadcasting Corporation o ABC ng Australia ang PTV-4 hindi lamang sa pagbibigay ng malinaw na TV signal kundi maging sa training ng mga personnel nito.

Kasabay nito ay ini­hayag ng PCO chief na sinimulan na din ng PCO ang integrated system sa mga government media outfits tulad ng PTV-4, Radyo ng Bayan, ­Philippine News Agency at Philippine Information Agency upang lalong mapaganda ang paghahatid ng impormasyon sa publiko.