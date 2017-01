PDu30 nakiusap sa governors

Hiningi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tulong ng lahat ng gobernador para masugpo ang iligal na droga sa bansa.

Ito umano ang tampok sa naging pakiki­pagpulong ni Pangulong Duterte nitong Huwebes ng hapon sa mga gobernador sa Malakanyang.

Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na kasabay ng ginawan­g apela ni PDu30 sa mga gobernador ay ipinakita nito ang makapal na listahan ng mga sangkot sa iligal na droga sa bansa.

“Second, he enumerated the crimes committed by drug users, stealing, rape. Third, he explained the extent of the drug trade that could reach up to about P216B a year,” pahayag ni Spokesman Abella.

Iginiit din umano ng Pangulo sa mga gobernador, na hindi niya papayagang masira ng droga ang mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino kaya lahat ay kanyang gagawin hanggang sa maubos ang mga sangkot sa paggamit at pagpapakalat ng iligal na droga sa bansa.

Kaakibat nito ay tiniyak umano ni Pangulong Duterte na may kalalagyan ang mga magkakamaling pumasok sa kalakaran ng bawal na gamot.

Matatandaang nauna nang pinulong ni PDu30 ang mga mayor upang ipaalam ang grabeng problema ng bansa sa illegal drugs.