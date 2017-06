PDu30 nakiramay sa RWM victims; 3 punerarya inikot

Nakiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naulila ng pag-atake sa Resorts World Manila nitong Biyernes ng madaling-araw kung saan 37 katao ang namatay.

Nitong Sabado ng hatinggabi, binisita ni Pangulong Duterte ang burol ni Eleuterio Reyes sa Rizal Funeral Homes sa Pasay City gayundin nina Carmelita dela Cruz at ang mga Taiwanese nationals na sina Hing Tung Tsung, Lai We-Chung at Lai Yu-Chieh na nakaburol naman sa Veronica Funeral Homes na tapat lamang ng Rizal Funeral.

Matapos nito ay tumungo naman ang Pa­ngulo sa Heritage Park kung saan nakaburol sina Elizabeth Gonzales at Consolacion Mijares.

Matapos ang ­pagbisita sa Heritage Park ay ipi­nakita naman ni National­ Capital Region Police Office (NCRPO) Director Oscar Albayalde kay Pangulong Duterte ang CCTV footage ng pangyayari sa Resorts World.

Doon ay nakumbinse ang Pangulo na ang sangkot sa insidente ay isang ‘deranged man’ at walang kinalaman ang ISIS dito.

Kasama ng Pangulo sa panonood ng CCTV footage sina Interior and Local Government Officer in charge Catalino Cuy at Special Assistant to the President Christopher Lawrence Go.

Nitong Linggo ng tanghali ay inihayag ng pulisya sa publiko ang pangalan ng assailant na si Jessie Carlos, 42, ng Maynila at sinibak na empleyado ng Department of Finance (DOF) na nalulong sa pag­lalaro sa casino at may utang sa bangko ng P4 mil­yon.