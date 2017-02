PDu30 nagtalaga ng board of trustees sa GSIS

Iniluklok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong miyembro na bubuo sa Board of Trustees ng Government Service Insurance System (GSIS).

Kabilang sa mga ito ay sina GSIS Board sina Wilfredo Maldia, Jocelyn de Guzman Cabreza (banking), Jonathan dela Cruz, retired AFP Lt. Gen Alan Luga, Anthony Sasin at Nina Ricci Ynares.

Ang Board of Trustees ng GSIS ang pinakamataas na pamunuan at policymaking body ng ahensya. Ito ay binubuo ng Pangulo at General Manager at walong iba pang miyembro kabilang ang mga sumusunod: presidente ng Philippine Public School Teachers Association (PPSTA) o ang presidente ng Philippine Association of School Superintendents (PASS), dalawang kinatawan ng asosasyon ng mga government employees o retirees; ­apat na kinatawan mula naman sa sektor ng banking, ­finance, investment at insurance; at isang kinatawan mula sa legal profession na miyembro rin ng GSIS.

Sina Ynares at ibang pang trustees ang sama-­samang magbabalangkas at bubuo ng mga desisyon tungkol sa mga isyu sa nasabing ahensya.