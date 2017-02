PDu30 nagpapahinga lang at nag-Valentine’s

By Aries Cano

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nagpapahinga umano si Pangulong Rodrigo Duterte kaya pansamantala ay “no show” muna ito sa publiko.

Kaugnay nito, itinanggi ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar na may kinalaman sa iba’t ibang kadahilanan ang hindi paglutang ng Pangulo gaya ng isyung may kinalaman sa medical condition at ugung-ugong ng diumano’y pagkakaroon ng destabilisasyon.

“Nagpapahinga lang at nag-Valentine’s,” tugon ni Andanar nang usisain ng media kung bakit walang public engagement ang Pangulo.

Matatandaan na noong Pebrero 12, Linggo, huling nakita ng publiko si PDu30.

Lumutang ito sa Surigao City at personal na dinalaw ang mga kababayang nabiktima ng lindol.