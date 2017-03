PDu30 nagbigay ng go signal na kasuhan si Montano

“Kasuhan kung kina­kailangan.”

Ito ang tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa reklamo ng mga empleyado ng Tourism Promotions Board (TPB) na idinulog sa Presidential Action Center (PACE) laban sa kanilang chief operating officer (COO) na si Cesar Montano dahil sa umano’y mismanagement at posibleng corruption sa paggamit ng pondo ng ahensya sa kuwestyunableng mga kontrata.

“All they have to do is to file a case…if you think that there something going on there, file a case,” paghahayag ni Duterte sa press conference sa Malacañang kagabi.

Sinabi ni PDu30 na kumpiyansa siya sa aktor kaya ito ay kanyang ini-appoint at binigyan ng ­posisyon.

“But I trust the guy so kaya ko ini-appoint ‘yan…kung wala akong kumpiyansa hindi ko na ini-appoint dyan sa…,” ayon kay Pangulong ­Digong.

“That would be an opinion of mine…but hindi naman kailangan may pera na ‘yung tao… destroying yourself…I do not think,” dagdag pa ­nito.

Muli ring binigyang-diin ni Pangulong Duterte na kapag nasangkot siya o sino man sa kanyang ­kapamilya sa katiwalian ay nakahanda siyang bumaba sa poder.

Maging sa Senado ay iimbitahan ang actor upang magpaliwanag sa kontrobersyang kinasasangkutan nito sa TPB.

Napag-alamang isang resolusyon ang ihahain ni Sen. Nancy Binay, chair ng Senate committee on tourism, upang mapaimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang reklamong inihain ng mga empleyado ng TPB laban sa kanilang boss na si Montano.