PDu30 nagbantang papalitan si Ubial

Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Health Secretary Ubial­ na kapag hindi pa inapura­ ang pagbili sa mga kinakaila­ngang medical equipment na alay sa mga sundalo at pulis ay hindi magingimi ang ­Punong Eheku­tibo na palitan ang ­kalihim.

“So, these things that you need, binili ko na lahat ‘yan…and I am sorry to inform you that I was only about two months President, I visited­ the AFP hospital.

Napaka­raming kulang…and would you believe it, itong gobyerno na ‘to, ewan ko noon pa ‘to. Na kaka-bidding lang, kaya sinabi ko kay Ubial, do it in 60 days, or do it this month.

Kung hindi ninyo palitan ‘yang procedure, kayo ang palitan ko. Si Secretary Ubial mismo,” paghahayag ni PDu30 sa pagbisita sa 403rd Infantry Brigade, Malaybalay, Bukidnon kahapon ng hapon.

Duda ang Pangulo na kaya tumatagal ang pro­seso ay may mga sumasawsaw umano na hindi mainam ang motibo.

“I can’t… Don’t give me that s*** about a bidding process. Eh kung wala namang magnanakaw diyan sumasali, bakit patagalin niyo nang ganu’n? Sabi ko, change the procedure or I will change you,” pagdidiin ni Duterte.