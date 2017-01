PDU30, NAG-BEHAVE sa Miss U candidates

MAY UMAY FACTOR na ang Miss Universe.

Bilang tayo ang host country ng 65th Miss U ay kaliwa’t kanan ang coverage nito sa media at social media.

Sa dami ng events at social functions na dinaluhan ng 86 candidates ay tila OVERKILL na dahil parang bawat kibot na lang nila ay nakabalita.

Kahapon ay nag-courtesy call ang mga kandidata kay Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang.

84 candidates lang ang nakarating. Waley sina Miss Finland Shirly Carvinen at Miss Switzerland Dijana Cvijetic dahil masama raw ang mga pakiramdam.

Super-smile at super-kaway pa rin ang girls, pero mukhang pagod na sila at kailangan nila ng rest day bago sumabak sa pre-pageant.

Maging si Tourism Secretary Wanda Teo ay halos wala nang boses sa dami ng events nila ­prior to the coronation day sa Lunes.

Hindi sanay magbasa ng speech si Pres. Digong pero binasa niya ang speech niya kahapon dahil sinabihan daw siyang mag-­behave sa kanyang mga sasa­bihin.

Aniya, noon lang siya napalibutan ng ganu’n karaming naggagandahang babae sa iisang kuwarto.

“I hope that this day never ends,” bulalas ng Pangulo, na ang ending ng courtesy call ay batch by batch na nagpa-photo-op sa kanya ang Miss U candidates.