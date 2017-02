PDu30 may basbas sa raid sa Fontana?

By Boyet Jadulco

May kinalaman kaya si Pangulong ­Rodrigo Duterte sa isinagawang raid sa Fontana Resort and Casino ni Jack Lam sa Clark, Pampanga noong nakaraang taon na naging dahilan para manuhol ito ng P50 ­milyon sa dalawang opisyal ng Bureau­ of Immigration (BI) ­kapalit ng paglaya ng 600 empleyado­ mula sa higit 1,000 empleyado­ nito?

Sa paniniwala ni Sen. Antonio Trillanes IV, may basbas ni Pa­ngulong Duterte ang raid sa casino ni Lam upang mapalayas ito sa Pilipinas at masulot ng casino junket operator na si Kim Wong ang ­negosyo ni Lam sa bansa.

Nakarating sa impormasyon ni Trillanes na supporter ni Pangulong Duterte si Wong noong 2016 presidential elections.

Sa isang ambush interview, isiniwalat ng senador na noong Nobyembre 11, 2016, naglabas ng memorandum ang Department of Justice (DOJ) na nagpapawalang-bisa sa permiso ng mga foreigner na nagtatrabaho sa online gaming ng Fontana.

Makalipas ang 13 araw, ni-raid na ng DOJ at ng BI ang Fontana Resort at hinuli ang kabuuang 1,316 Chinese employees ni Lam.

Nagtataka si Tril­lanes kung bakit isinama sa raid ng BI ang DOJ at ginamit pa ang fugitive search unit ng DOJ na pinamumunuan­ ni Atty. Jay Likas na ka-brod sa fraternity nina Aguirre at Pangulong Duterte.