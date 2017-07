PDu30 may bagong syota; mas bata!

Mahigpit na itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinag-­iinteresan nito ang pondo ng bayan pero inamin na meron siyang bagong girlfriend at higit itong mas bata.

“May isa pa akong girlfriend na bata. Medyo matanda na itong dalawa (asawa at kasaluku­yang kinakasama). Totoo ‘yan eh bakit ko taguin,” pahayag ni Pangulong Duterte sa 11th Ambassador’s Tour na ginanap sa SMX Convention Center sa Davao City.

Kung may maituturing umano siyang kahinaan, ito ay ang pagkakaroon ng maraming relasyon pero pagdating sa pangungurakot ay hinding-hindi ­siya lumilinya.

Aniya pa, handa siya­ na pumusta kung may mapapatunayan na pinag-iinteresan nito ang pondo ng bayan.

“Sa totoo lang ipusta ko ‘yung pagkatao ko I have never signed anything there about money,­ I have never signed a voucher about allowan­ces and everything, hanggang suweldo lang ako nga­yon,” ani Dutete.

“Dalawa ang asawa ko kaya medyo simple life lang sila, hatiin ‘yang… kasi alam mo na…kayo tig-isa lang asawa ninyo? Mahirap ‘yan, diyan tayo hindi magkaintindihan. If there is some frailty in my cha­racter baka ‘yan,” ayon pa sa Pangulo.