PDu30 lagare agad matapos ‘mawala’

By Aries Cano

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Matapos maging “mis­sing-in-action” nitong mga unang linggo ng 2017 ay apat na magkakasunod na aktibidad ang tinuhog agad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kauna-unahang pagpapakita sa publiko kamakalawa, Enero 6.

Nauna rito ay ang pagbisita sa nakadaong na dalawang Russian warship, pasado alas-12 ng tanghali kamakalawa.

Sinundan ito ng joint command conference ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) sa Heroes Hall ng Palasyo ng Malakanyang.

Sa nasabing pulong na pinangunahan ng Pangulo ay nagbigay ng update at accomplishment sa mga ikinasang operasyon ang militar at kapulisan.

Bukod sa mga opisyal ng PNP at AFP ay may ilan ding miyembro ng gabinete ang dumalo sa kumperensiya.

Sumunod na aktibidad ng Pangulo ay ang pagdalaw kinagabihan sa burol ng napatay na pulis sa anti-drug operations sa Pasay City na si PO1 Enrico Domingo sa Cavite.

Pinakahuli ang pagbisita sa burol ng namayapang anak ni Chief Presidential Counsel Salvador Panelo na si Salvador Carlo Pa­nelo III sa Cosmopolitan Memorial Chapel and Crematory sa Araneta Avenue, Quezon City.