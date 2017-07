PDu30: Korap na hindi kuntento sa suweldo, mangholdap na lang, para mapatay kayo agad!

Mapangahas ang na­ging banta ni Pangulong­ Rodrigo Duterte sa mga tauhan at opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian.

Sa oath taking ceremony ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc., (FFCCCII) sa Rizal Hall ng Malacañang Palace nitong Martes ng gabi ay muling pinagdiskitahan ng Pangulo ang mga korap sa gobyerno at binantaang mamamatay kapag ipinagpatuloy ang kanilang ilegal na gawain.

“‘Yung kayong mga… mga corrupt, eh kung hindi kayo ano sa buhay, kuntento sa suweldo ninyo o ‘di magholdaper na lang kayo para mapatay ko kayo kaagad, ‘di tapos na, walang problema,” ang banta ng Pangulo.

Pinayuhan din ng Pa­ngulo ang mga korap sa gobyerno na luminya na lang sa panghoholdap para matapos na agad ang problema sa mga ito.

“… para kung malas-malas, tapos ka. Eh tutal­ marami namang namatay diyan na unexplained. Eh ‘di unexplained wealth, unexplained death pareho­ lang ‘yan,” sabi pa ni PDu30.

Kasabay ng matigas na banta sa mga korap sa gobyerno ay bumawi ang Pangulo at sinabing maaari naman siyang maging magalang sa pagsasalita.

“I know how to be a civilized talker, actually. I’m almost perfect when I want it. Really ,” giit pa ni PDu30.