PDu30 konting mura lang sa mga gobernador

Kalmado umano si Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa mga gobernador kumpara nang unang harapin nito ang mga mayor.

“He’s appealing sa mga governor na tulu­ngan siya sa war on drugs…‘di siya nagbanggit (ng pangalan ng governor na nasa narco-­list) basta basahin na lang ninyo tingnan niyo kung nandi­yan ang pangalan niyo…wala naman nag-appeal lang siya sa governors…use their power, resource­s nila sa war on drugs,” lahad ni Philippine National Police Director Gen. Ronald Dela Rosa.

Simula pa lang, aniya, ng pulong ay seryoso naman ang mood pero nauwi sa tawanan dahil ang Pangulo ang nagbibiro.

“…tumatawa (mga governor) ‘pag nagloloko si Presidente…pero start pa lang seryoso naman. Mas kalmado, more on appeal not more on threat na papabaril ko kayo sa chief of police niyo. Konti lang (ang mura) ‘di kagaya sa mga mayor na mas marami talagang involve,” dagdag pa ng PNP chief.