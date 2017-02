PDu30 kinonsensya kay Trump

Kinonsensya ng militanteng grupong Bagong Alyansang Makabayan­ (BAYAN) si Pangulong Rodrigo Duterte na pag-isipang mabuti ang makikipagmabutihan kay US President ­Donald Trump.

Kahapon, sa anibersaryo ng malagim na Filipino-American war noong Pebrero 4, 1899, muling­ sinariwa ng grupo ang madilim na yugto ng ­Pilipinas noong makipagdigma ang mga sundalong Amerikano sa noon ay bagong tatag na Republica Filipina (First Philippine Republic).

“On the anniversary of the Filipino-American War, Bayan reiterates­ its continuing opposition to US intervention. We also express our solidarity with the struggle of the American people against Trump, fascism, racism and imperialism,” wika ng grupo.

Hiniling din ng Ba­yan kay Pangulong Duterte na huwag nang ituloy ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ng Pilipinas at Amerika dahil makaka­gulo lamang umano ito sa paghahabol ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS).

Bukod dito ay suportado rin ng grupo ang mas pinalawak na pakikibak­a ng mga anti-Trump mula sa iba’t ibang panig ng mundo dahil sa marahas na polisiya umano ng ­pangulo ng Amerika laban sa mga immigrants.

“We call for an end to US intervention in PH domestic affairs. We extended our warm friendship to the hundreds of thousands protesting across the US against deportations and other anti-immigrant ­policies,” giit pa ng grupo.