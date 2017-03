PDu30-JPE meet, social call — Palasyo

Personal na dinalaw ni dating Senador Juan Ponce Enrile sa Malacañang noong Huwebes si Pangulong Rodrigo Duterte pero naging matipid ang tagapagsa­lita ng Palasyo hinggil sa naging tampok ng pag-­uusap ng dalawang lider.

Ang tanging naibahagi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa mga natalakay sa pakikipag-meeting ng dating Senador kay Pangulong Duterte ay ang mga kasalukuyang pangyayari umano sa bansa.

“Meeting with Enrile was a social call. It was a brief and cordial meeting capped by a photo opportunity,” paghahayag pa ni Abella.

Kasabay ng ginawang pagbisita sa Palasyo ay binigyan ng senador ng ilang libro ang Pangulo.