PDu30 hihirit pa ng 2nd extension?

Second extension sa ML? Hindi isinasantabi ng isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na hihirit pang muli si Pangulong Rodrigo Duterte ng ikalawang extension ng Batas Militar sa Mindanao kapag nabigo ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na tapusin ang problema sa mga terorista hanggang Disyembre 31, 2017.

Ginawa ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano ang pahayag matapos aprubahan sa joint session ng Senado at Kamara noong Sabado ang unang extension ng batas militar at pagsuspendi sa writ of habeas corpus sa buong rehiyon ng Mindanao sa botong 261 pabor at 18 kontra.

“That is a big possibility (na hihirit ng ikalawang extension si Duterte),” ani Alejano na isa sa 14 congressmen na bumoto ng kontra.

“In fact, he would find another and would not run out of justifications for the declaration of Martial Law. That is what he desires for he does not have the patience in going through the process,” ayon pa kay Alejano.

Isa sa mga dahilan kung bakit humingi ng 5 buwang extension ng Martial Law si Duterte ay dahil kahit marami na umanong nalagas sa grupo ng Maute at Abu Sayyaf sa Marawi City ay intact pa rin ang nasabing grupo at magiging banta pa sa ibang siyudad sa Mindanao.

Maliban dito, sa 279 indibidwal na ipinaaaresto sa ilalim ng batas militar ay 12 pa lamang ang naaaresto kabilang na ang mga magulang ng Maute brothers na nanguna sa Marawi siege.