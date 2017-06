PDu30, game sa take 2 ng Martial Law

Kung mauulit sa ibang bahagi ng Mindanao ang ‘rebelyon’ sa Marawi City, handa si Pangulong Rodrigo Duterte na muling magdeklara ng Martial Law, ayon sa isang opisyal ng Malacañang.

Sinabi ito Presidential Spokesman Ernesto­ Abella nitong Linggo bilang paglilinaw sa na­ging pahayag ni Pangulong Duterte sa Butuan City noong Sabado na gagayahin umano nito ang idineklarang Martial Law ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.

Ayon kay Abella, handa ang Pangulo na sundin ang Supreme Court (SC) kung maglabas sila ng desisyon na walang factual basis ang deklaras­yon nito ng Martial Law sa Mindanao.

Subalit kung manu­numbalik ang panggugulo ng teroristang Maute Group sa Marawi o ibang bahagi ng Mindanao, muling ipapatupad ng Pangulo ang Martial Law.

“PRRD made it clear that if the Supreme Court decides against the declaration of Martial Law, he would pull out the military in Marawi on the ground that the High Court does not believe there is a rebellion,” paliwanag ni Abella sa inilabas na statement.

“The President likewise made it clear that if and when there is another similar incident of rebellion, when the public safety requires it, the President and Commander-in-Chief would again declare Martial Law, and police power given to the executive by no less than our Constitution,” ani Abella.

Naimbiyerna ang Pangulo nitong Sabado sa mga nagsabi na hindi rebelyon ang nangyari sa Marawi City, kung kaya’t walang basehan ang pagdeklara ng Martial Law sa buong Mindanao.

Kasabay nito, ikinatuwa naman ng Palasyo ang naging pahayag ng Commission on Human Rights (CHR) na walang naulat na paglabag sa karapatang pantao laban sa mga awtoridad matapos na isailalim sa Martial Law ang Mindanao.