PDu30 dalawang araw sa Myanmar

Parating ngayong araw sa Myanmar si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang dalawang araw na official visit.

Bahagi ng official visit ng Pangulo sa Myanmar ang pakikipagkita kay Myanmar President U Htin Kyaw upang talakayin ang pagpapalakas pa ng relasyon ng Pilipinas at Myanmar.

“President Duterte’s visit to Myanmar is signi­ficant in many respects. In particular, the discussion will include talks on improving trade and investment relations,” ayon kay Alex Chua, Philippine Ambassador to the Republic of the Union of Myanmar.

Kasabay ang opisyal na pagbisita ng Pangulo na mula Marso 19 hanggang 20 ng selebrasyon ng ika-60 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippines-Myanmar bilateral relations.

“Commemorative activities have been held beginning last year and the President’s visit to Myanmar this year is the culmination of the celebration of this milestone in our friendly relations with Myanmar,” sabi pa ni Ambassador Chua.

Sumisimbolo rin ng commitment ng Pilipinas na ibahagi ang aspiration at values ng ASEAN kung saan ang Pilipinas ang tatayong chair ngayong taon.

Lalagdaan din ang Memorandum of Understanding on Food Security and Agricultural Cooperation ng Pilipinas at Myanmar.

Sa dalawang araw na pananatili ng sa Myanmar ay inaasahang makikipagkita rin ang Pangulo sa Fi­lipino community roon.

“Masasabi kong lubos na nasasabik ang mga Pi­lipino na makita at makapiling ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pagbisita sa Myanmar,” ani ­Chua.