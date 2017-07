PDu30: Corruption ‘di makalulusot sa akin

Muling binigyang-diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang puwang sa kanyang pamunuan ang katiwalian.

“You know, I hate corruption and if there’s one thing that hindi ka talaga makalusot sa akin is do not do it.

Because I’m not doing it and I have never done it in the 23 years of my mayorship in the city and a congressman for one term and another term du­ring the mayorship of my daughter,” paghahayag ni Duterte sa ika-50 anibersaryo ng Davao del Norte sa Tagum City kahapon ng hapon.

Nilinaw ng Punong Ehekutibo na basta walang lokohan at mali­nis ang proyekto nakahanda siyang biyakin ng patas ang pondo para sa lahat.

“Basta wala ‘yung graft and corruption sa gobyerno, trabaho, gano’n. Okay.

“O maghingi ka ng project. Basta malinis lang, walang hao shao… at kung may pera, you want this road, a new road, ibigay ko. Total ang hati ko sa pera, equally talaga eh.

Sabi ko kay Finance (Secretary), kay Sonny Dominguez, divide it equally among all of us. Wala… Walang pulitiko na makalapit sa akin ngayon, maghingi ng pro­ject diyan. I do not entertain it and I do not talk to them,” ani Duterte.

Pagdiriin ng pangulo ay hindi nito kinukunsinti ang political patronage.

“Sinabi ko noon na I have never talked about any project over the phone or any particular mga patronage. Totoo ‘yan. Wala akong cell phone. Hindi ako tumatanggap ng tawag. Lalo na ‘yang mga punta mga negos­yante doon. I do not enjoy it.

I mean, I’m kind of uneasy ‘pag kausap ko nu’n. Maraming istor­yang hindi magandang lumabas. Wala ‘yan dito sa gobyernong ito. Basta may babahiran ka ng corruption, sorry,” ayon pa sa pangulo.