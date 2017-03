PDu30: Compromise deal sa tax cases ligal

Desidido si ­Pangulong Rodrigo Duterte sa ­nauna nitong posisyong sa pakikipagkompromiso sa mga kumpanyang may tax ­cases.

Nauna nang nag-alok ang Pangulo ng P3 billion settlement sa Mighty Corporation na nahaharap sa kasong tax evasion.

Ginawa ng ­Pangulo ang desisyon upang agad na magamit ang makokolektang pondo sa mga pangangailangan ng gobyerno katulad ng pagpapagawa ng mga ospital sa ibang bahagi ng bansa.

Ayon sa Pangulo mas pabor siya sa nasabing hakbang sa halip na maghain ng P9B tax evasion case laban sa nabanggit na kumpanya ng si­garilyo na isinusulong ng Department of Finance (DoF) at Bureau of Internal Revenue (BIR).

“Process, prosecuting them, takes years. Philippine courts. And even those with evasion of taxes. The law allows a compromise.

The law allows a compromise and I will allow compromise. Rather than the other party fi­ling a case, then from the Tax Courts of Appeal to the Court of Appeals then to the… it will be decided 10 years from now.

And I also need, I need the ­money now, not 10 years from now, I’m not around.

But it must be a reasonable one,” paghahayag pa ng Pangulo sa harapan ng mga negosyanteng duma­lo sa 31st biennial convention ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII) sa SMX Convention Center sa Pasay City nitong Biyernes, Marso 24.

“I said, I need only three because I’ll build a hospital in Basilan. One billion hospital in Jolo. And in the squatters ­area, another billion. May isa pa hong ospital na ka­wawa. There’s a hospital there, Fabella, o Fabella. Kulang talaga,” ayon pa sa Pangulo.

Sa sandaling magka­ayos, ang ibabayad na tseke ayon sa Pangulo ay iisyu kay Health Secretary Paulyn Jean Ubial na magpapatupad ng hospital modernization program.

Matatandaang ­mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang humirit sa Mighty Corporation na magbayad lamang ng P3B sa gobyerno at tabla na ito sa kinakaharap na kasong tax evasion.

Mariin namang tinutulan ni Dominguez ang posisyon ng Pangulo na humihirit ng mas malaking kabayaran sa kumpanya ng sigarilyo.