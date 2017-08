PDu30 bumisita uli sa Marawi

Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagtungo sa Marawi City si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, Biyernes, Agosto 4.

Ayon kay Special Assistant to the President (SAP) Christopher ‘Bong’ Go, muling du­malaw sa Marawi City ang Pa­ngulong Duterte upang i-boost ang morale ng go­vernment troops.

Pasorpresa ang ginawang pagbisita ng pa­ngulo at hindi na ipinabatid sa media ang gagawing pagdalaw.

Nagpadala na lamang ng mga larawan si Go sa media kaugnay sa naging pagdalaw ng pangulo sa Marawi.

Makikita sa ipinada­lang larawan na personal na kinausap ni Duterte ang mga sugatang sundalo.

Mababakas sa mukha ng mga sundalo ang kasiyahan sa ginawang pagdalaw ng pangulo.

Matatandaang Hulyo 20, ngayong taon nang unang dumalaw ang pa­ngulo sa Marawi.

Samantala, sa pinakahuling ulat sa isinaga­wang Mindanao Hour briefing kahapon, inihayag ni Armed Forces Spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla Jr. na dalawang barangay na lamang ang inookupa ng Maute Group.

“As the military ope­rates in approximately less than one square kilometer, the fighting becomes more intense, complex and challenging,” ayon kay Padilla.