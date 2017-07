PDU30 BUMISITA NA SA MARAWI!

Tinupad ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang pangako nito na personal na lulutangan ang Marawi City.

Sorpresang binisita ni PDu30 ang Marawi habang hindi pa natatapos ang gulong inihasik ng mga galamay ng Maute-ISIS inspired terror group.

Personal na pinalakas ng Punong Ehekutibo ang loob ng mga sundalo’t pulis na patuloy na nakipagbakbakan sa terror group.

“PRRD (President Rodrigo Roa Duterte) went to Marawi,” pagkumpirma ng Malacañang.

Nauna nang iginiit ng Pangulo na ayaw nitong magtungo sa Marawi kapag payapa na ang sitwasyon sa naturang lugar.

Matatandaan na maka­ilang beses nang nagtangkang bumisita sa Marawi City si Pangulong Duterte pero napurnada dahil sa masamang panahon.

Sa isang panayam, sinabi naman ni Joint Task Force Marawi spokesperson Lt. Col. Jo-Ar Herrera, na natuloy na rin sa wakas ang paglapag ni Pangulong Duterte sa Kampo Ranao sa Marawi City.

“Bumisita nga po ang ating Pangulo, ang Commander-in-Chief upang magkaroon po ng talk to the troops at napaka-­intimate. Nandoon po siya upang suportahan, palakasin po ‘yung fighting spirit­ ng ating mga kasundaluhan at pulis. Napakagandang time na magkaroon po ng engagement ang ating Presidente alam natin na may mga time na hindi po siya natuloy because of the bad weather. Ngayon­ po ay very cooperative ang weather at siya po ay nakarating upang magpa­salamat din sa ating tropa, bigyang papuri, pagpupugay at siyempre pala­kasin po ‘yung morale at figting spirit ng ating ­kasundaluhan,” pahayag ni Herrera.

Dumating ang Pa­ngulo, after lunch at dalawa hanggang tatlong oras itong nagtagal sa kampo.

“Parang simbolo ng tatay na bumisita sa kanyang sons and daughters upang palakasin ang kanilang morale sa pakikipaglaban…­ napakaimportante ng pagbisita nagpalakas sa fighting spirit at morale ng mga sundalo,” ani Herrera.

“Intimate moment and time,” ayon pa kay Herrera ang eksena ng pagbisita ng Presidente na nagpasa­lamat sa mga nakikipag­bakbakang tropa ng gobyerno.

Masayang-masaya­ naman umano ang mga sundalo at lahat ay nabigla­ sa pagbisita ng Pangulo.

Pagpapakita umano ito ng ‘strong support’ sa government troops kaya nagpapasalamat ang Joint Task Force Marawi sa pagbisita ni Pangulong Duterte.