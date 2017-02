PDigong: Lahat ng land titles ng mga Duterte ipinaako sa akin

Napakarumi nang nangyari sa kanya sa nakalipas na pampanguluhang halalan, ayon ito mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Matatandaang inaku­sahan si Pangulong Duterte ng pagkakaroon ng mga tagong yaman na inungkat muli kamakailan lamang ni Sen. Antonio Trillanes.

“Plus ‘yung lahat ng Duterte na land titles sinali doon. Malay ko ba ilang kaming Duterte sa buhay na ‘to. Ang buhay. Ang lupa ko umabot na ng Negros pati Pagadian. Eh lahat ng Duterte, nilagay nila sa akin,” pagbaba­hagi ng Pangulo sa harap ng mga nag-adopt sa kanyang PMA batch 67 sa dinner meeting.

Gayunman, tanggap naman ng Pangulo ang nangyari bilang bahagi ng pulitika.

“Pero ganon talaga ang buhay. Sa totoo lang, if you want to start a change for our…‘yung mga anak natin — and you can be sure, anybody can examine the bank accounts. Sarili ko pati pamil­ya ko. Those were the garbage that were dished out during the last elections,” sabi pa ng Pangulo kaugnay sa mga banat sa kanya ng mga kalaban sa pulitika.

“Kaya ang gusto ko lang sabihin sa inyo because it’s politics again. It’s a rehash of what they… it is pure garbage. But you know, I’m President. I’ve ordered AMLC and everybody to give information sa ano ang… what’s my worth in this… in terms of pesos in this planet. So hindi ko kayo hiyain,” sabi pa ng Pangulo.