PCSO sa PNP: Harapin ang tunay na problema sa sugal

Inatasan ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang Philippine National Police (PNP) na mas tutukan ang problema sa tunay na illegal gambling kumpara sa pangha-harass sa mga otorisadong ahente na nag-o-operate ng Small Town Lottery (STL).

Ayon kay PCSO General Manager Alexander Balutan, dapat tutukan ng kapulisan ang mga sindikato ng illegal gambling at hindi ang mga maliliit na STL operators na legal naman na nagnenegosyo.

“We are aware that STL is being used and abused by some illegal gambling operators to legitimize their business, that they have been using it as a front to cover their illegal operations, that is why we are urging the PNP to do their job to go after these gambling lords who are using PCSO products as cover for their illegal operations,” paliwanang ni Balutan.

Dagdag pa nito, kailangan umanong laliman pa ng PNP at National Bureau of Investigation (NBI) ang pag-iimbestiga sa mga sindikato ng pasugalan na kung saan ay nagpapanggap lamang umano na STL ngunit sa kabila nito ay illegal na sugal ang ginagawa na tulad ng number games, jueteng at iba pa.

Ito ang isiniwalat ni PCSO GM Balutan matapos maghain ng reklamo si Misamis Occidental Rep. Henry Oaminal na patuloy pa rin umano ang talamak na illegal gambling partikular na sa kanyang distrito.

Naniniwala si Balutan na maititigil ng kapulisan ang paglipana ng illegal na sugal. “We will again bring this matter to the PNP chief Ronald Dela Rosa and ask them to go after the illegal Swertres operators in Mindanao,” pahayag pa ni Balutan.