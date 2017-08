PCOO bukas sa suhestyon sa polisiya sa social media coverage

Nilinaw kahapon ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar­ na pansamantala lamang ang inilabas na Department Order 15 na nagbibigay kapangyarihan sa mga social media practitioner na mag-cover ng mga aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“So once again, this is an interim policy at bukas po ang PCOO para sa mga suggestion sa iba’t ibang sektor ng ating lipunan lalong-lalo na ng mass media at iba pang mga social media practitioners,” pagbibigay-­diin ni Sec. Andanar sa kontrobersyal na Department Order sa panayam kagabi.

Binigyang-diin pa ni Andanar na matagal nang usapan ang pagbuo ng social media policy.

“In fact nagkaroon nga ng all media PH tapos­ in-invite natin lahat pati mass media, at tri-­media lahat, para ho umatend ang — pero iyon nga at sadly hindi naman um-attend ang lahat ng ano, ng members ng interim, mayroon namang mainstream media at iba pang mga bloggers. So that’s why kung babasahin ninyo po iyong Department Order 15.

Ang nakalagay doon interim or the intervening time, moment,” ayon pa kay Andanar.

Muli ring binanggit ni Andanar na kabilang sa maaaring bigyan ng akreditasyon na makapag-cover sa aktibidad ni PDu30 ay mga social media practitioner na mayroong 5,000 followers.

Ang sinasabi rin aniyang maaaring ma-accredit ay mga consistent sa social media, sa blog.

“…kasi otherwise — well, there is really no point of including that person kung nandoon lang siya para ma-experience lang pero hindi naman talaga siya blogger na bonafide,” giit pa ni Andanar.­