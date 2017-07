PCO nagpasalamat sa suporta ni PDu30

Pinasalamatan ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar si Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy nitong suporta sa kanilang tanggapan para maisakatuparan ang mga pagbabagong magpapabuti pa sa komunikasyon ng pangulo sa taumbayan.

Ayon kay Andanar, nakakataba ng puso na kinikilala ni Pangulong Duterte ang mga nagagawa at gagawin pa ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) tulad ng initiative sa digital broadcasting para sa buong bansa at gayundin ang Salaam television para sa mga kapatid nating Muslim.

“Tayo’y nagpapasalamat dahil hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang suporta ng presidente. He acknowled­ges the success of the Presidential Communications ­Operations Office (PCOO).

Nabanggit ‘yung pag-initiate ng digital broadcasting ng PTV for the entire nation at nabanggit din ‘yung Salaam Television so, tayo po ay nagpapasalamat kay presidente na binanggit n’ya po ‘yung mga ‘yun,” ani Andanar sa isang panayam kahapon.

Kaugnay nito, tiniyak ni Andanar na patuloy ang pagsisikap ng PCOO para mapaglingkuran ang pangulo, ang bansa at ang sambayanan para lalong mapabuti ang government communications.