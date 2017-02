PCGG, OGCC ipinabubuwag

Ipinabubuwag na rin ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang Presidential Commission on Good Government at Office of the Government Corporate Counsel (OGCC) dahil wala naman umano itong naipanalong kaso na pakikinabangan ng gobyerno.

Ayon kay Alvarez, sa oras na lusawin na ang dalawang ahensya ay maaaring ilipat ang tungkulin nito sa Office of the Solicitor General.

“Wala namang naipanalong kaso partikular ang OGCC kaya walang dahilan para manatili pa ang operasyon ng mga tanggapang ito,” pahayag ni Alvarez.

Sinabi ni Alvarez na isang panukalang batas na co-author nila ni House Minority Leader Rodolfo Fariñas ang nakatakdang ihain sa Kamara para sa pagbuwag sa PCGG at OGCC.