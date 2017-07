PBA: WORST NIGHTMARE

Mga laro ngayon (Ynares Center, Antipolo)

3:00 p.m. — SMB vs. Blackwater

5:15 p.m. — Meralco vs. Rain or Shine

Pinahaba pa ng Star ang bangungot ng Aces nang kumpletuhin ang 101-92 panalo sa dayo ng PBA Governors Cup sa Ynares Center sa Antipolo kagabi.

Kinubra ng Hotshots ang pangalawang sunod na panalo sa gayunding dami ng laro sa season-ending conference sa likod ng 28 points, 11 rebounds ng bagong import na si Malcolm Hill.

Umayuda ng 18 si Paul Lee, may 16 si Ian Sangalang at tig-seven kina Mark Barroca at PJ Simon sa Star.

Nabaon sa 0-3 ang Aces, at humaba na ang ­franchise-worst losing skid sa 11 sapul pa noong Commissioner’s Cup.

Sa first half ay bahagya pang nakaungos ang Alaska, lamang sa manipis na 29-27 pagkatapos ng first 12 minutes at 51-48 sa break. Pagdating ng third, nagising ang Hotshots at naagaw na ang manibela, 74-71, papasok ng fourth.

Pinangunahan ng game-high 34 points ni Ladontae Henton ang Alaska.

Sa first game, kumontak ng 21 points, 13 ­rebounds at 13 assists si Michael Craig para balikatin ang TNT KaTropa sa 106-96 panalo laban sa Kia. May panahog pang three blocks at one steal si Craig, may 18 markers at 10 boards si Troy Rosario sa TNT (1-0).

Sadsad sa 0-3 ang Picanto.