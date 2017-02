PBA: VETERAN MOVE

Sampung tao lang ang ginamit ni coach Leo Austria sa San Miguel Beer, humugot ng 14 ang counterpart niya sa TNT KaTropa na si Nash Racela.

Pagkatapos ng 48-minutong pukpukan, nasa ibabaw ng scoreboard ang Texters 98-92 para ekisan ang ikalawang sunod na panalo at 2-1 lead sa kanilang PBA Philippine Cup semifinals duel sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

At para kay Racela, bukod sa depensa ng Texters ay ang kanyang mga maasahang beterano ang sinandalan para makuha ang trangko sa best-of-seven series.

Bawat tapikin ni Racela, may kontribusyon kundi man sa opensa ay sa walang tigil na pambubulabog tulad nina Danny Seigle at Harvey Carey.

“Seigle will always be Seigle,” ani Racela sa kanyang 40-year-old veteran na may walong PBA championship sa bulsa, lahat noong nasa SMB pa. “Harvey Carey (also), I think everybody that we used kinda contributed today.”

Minsan dinadaga pa ang mga batang players, hindi tulad ng mga beterano na pinanday na ng karanasan.

“Pagdating sa playoffs, it’s hard to rely on the younger guys because they don’t have the experience,” dagdag ng TNT coach.

Namuno sa Texters ang 24 ni veteran Ranidel de Ocampo, hindi nagpakabog si rookie Roger Pogoy na may 22. Umayuda ng tig-11 sina Kelly Williams at Jayson Castro na may 12 assists pa, may nine si Troy Rosario.

Tumapos si Seigle ng four points habang nakikipagpalitan kina Mo Tautuaa at Williams sa pambubulabog kay SMB big man June Mar Fajardo na tumapos ng 16 points at nine rebounds, pero natawagan ng fifth foul 5:56 pa sa laro at napigil na mula roon.

Lumayo ng hanggang 63-51 ang Texters nang umpisahan ang third sa 10-2 run, pero nagtulungan sina Fajardo at Marcio Lassiter para ibalik ang Beermen sa unahan 72-69. Sa charity ni De Ocampo mula sa technical ni Arwind Santos, sinundan ng drive ni Castro ay nagbuhol sa 72-72 papasok sa final 12 minutes.

Nagtulong sina Santos at Lassiter para ilapit ang Beermen 92-90, pero umiskor ng reverse layup si Williams bago nagsalpak ng dalawang free throws si Rosario para ilayo ang TNT sa anim, 19.7 seconds na lang.

Game 4 bukas sa Mall of Asia Arena.