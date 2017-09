PBA: TNT VS. GINEBRA!

Laro bukas (Alonte Sports Complex, Binan)

6:30 p.m. – Star vs. Meralco

Sa dikdikang laro, isang dulas ay maaaring maging napakalaking diperensiya.

Isang pagkakamali ng Rain or Shine sa endgame ang sinamantala ng TNT para itala ang118-114 panalo kagabi sa Smart Araneta Coliseum at kumpletuhin ang semifinals cast ng PBA Governors Cup.

Isang masamang pasa ni J’Nathan Bullock na nag-resulta sa passing error ni Beau Belga ay isinalin ng KaTropa sa mga puntos na nagtakas sa kanila sa larong tinampukan ng 14 na deadlocks at 15 lead changes.

Dahil doon, nakapasok ang TNT sa semis laban sa defending champion Ginebra sa best-of-five series umpisa sa Lunes sa Smart Araneta Coliseum.

Una na ring nakapasok ang Meralco at Star na magtatapatan sa hiwalay na duwelo umpisa bukas.

“Hard-fought victory, but we knew all along going to this series we will be having a hard time,” sabi ni coach Nash Racela pagkaraan ng bawi nila sa 102-106 talo noong Miyerkules na tumabla sa kanilang twice-to-beat advantage.

“I think (Rain or Shine) coach Caloy (Garcia) has been doing a really good job managing his team, motivating his players and it showed in the last two games that we’ve played.”

Hindi rin itinanggi ni Racela na malaking bagay ang mintis na drive ni Jericho Cruz at ang krusyal turnover ng Rain or Shine sa huling 10 segundo.

Tumapos si Glen Rice Jr. ng 34 points at 16 rebounds na tinampukan ng kanyang follow-up na nagbigay sa KaTropa ng 116-114 lead, bago ang dispalinghadong last play ng Elasto Painters.

Nagdagdag din si Rice ng nine assists, ang kayang fellow starters na sina Jayson Castro, Troy Rosario, Roger Pogoy at Kelly Williams ay hindi kukulangin sa 10 puntos ang ambag.