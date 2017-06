Ibabaon ng San Miguel Beer sa mas malalim pang pagkakalubog ang TNT Ka­Tropa sa umiinit na PBA Commissioner’s Cup title ­faceoff mamayang seven evening sa Smart Araneta ­Coliseum.

Ganado sa 109-97 at 102-88 victories sa nakalipas na Linggo’t ­Biyernes pagkaraang malansihan lang ng 104-102 sa series opener sa nagdaang Miyerkules, maaaring magpasiklab pa sa reigning three-time Philippine Cup champions­ ang pag-sweep sa individua­l awards na ipamimigay bago ang Game Four tip-off.

Puwedeng maging co-winner o isa kina combo guards Alex Cabagnot at Chris Ross ang magsubi ng Best Player of the Conference trophy ­samantalang kay Charles Rhodes maibigay ang Best ­Import.

Ang isang panlalango pa ng San Miguel sa TNT ang maglalapit sa kanila na tapusin sa Biyernes ang serye at kopoin ang pangatlo’t Comm. Cup ­titles na magtatabla sa ­kanila sa may pinakamarami nang nakamit na mga nakatigatlong Alaska’t Purefoods.

“We’re coming off a two-day rest and we have to be ready for their fightback,” deklara ni Leo Austria sa bisperas ng sultada sa karibal na pinanatili si Joshua Smith bilang import pa rin maski binabagbag ng right foot injury.

Hinirit ng Beermen coach na kahit nabigo sila sa Game One walang malaking pagbabago sa diskarte nila sa sumu­nod na dalawang sagupaan.

“We just raised the intensity of our game,” aniya pa sa matinding dinedepensa sa Ka­Tropa sa Games Two at Three. “Our players know who are the players they need to stop. And it’s about pride. Our players don’t want to be like a shooting target of their opponents.”

Nagpasya ang TNT na si Smith pa rin ang gami­tin tapos mag-meeting kamakalawa sina coach Nash Racela, team manager Virgil Villavicencio at alternate governor Patrick Gregorio.

Giniit ni Racela na ‘di ang malapad at malaking import ang dahilan sa pagsemplang nila kundi ang mga krusyal na kamalian.

“We have to identify­ our problem with turn­overs. We need to address that,” giit ni Racela, dinagdag na ikakadena nila sina Cabagnot at Ross.